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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-10T11:37+0300
https://ria.ru/20200110/1563248307.html
Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156070/91/1560709175_0:42:2000:1167_1036x0_80_0_0_7ccfd7ce6c5cccdb8012cc28ce456bc7.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:37 10.01.2020
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 нарушений, Турция - 7, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – 5, Идлиб – 7, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 5, Идлиб – 2", - говорится в бюллетене.
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В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В лагере беженцев Шахба провинции Алеппо выдано 110 продовольственных наборов общим весом 0,533 тонны, в лагере беженцев Аль-Ауда провинции Алеппо выдано 140 продовольственных наборов общим весом 0,680 тонны, в населенном пункте Кальта провинции Ракка выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,940 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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