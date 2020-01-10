Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – четыре, Алеппо – 5, Идлиб – 7, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 7 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 5, Идлиб – 2", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В лагере беженцев Шахба провинции Алеппо выдано 110 продовольственных наборов общим весом 0,533 тонны, в лагере беженцев Аль-Ауда провинции Алеппо выдано 140 продовольственных наборов общим весом 0,680 тонны, в населенном пункте Кальта провинции Ракка выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,940 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.