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Белорусский депутат призвал польских коллег не перевирать историю
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РИА Новости

Белорусский депутат призвал польских коллег не перевирать историю

11:36 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Букчин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что не может согласиться с резолюцией польских коллег о равной ответственности гитлеровской Германии и СССР за начало Второй мировой войны, а также призвал их не перевирать историю.
Ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, правда об ответственности за начало Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а принятием такой резолюции сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.

"Я не могу согласиться с таким заявлением польских коллег. Мы можем критиковать советский режим за что-то и должны критиковать, но вот так вот перевирать историю… Ну, извините, это уже ложь, и мы с этим согласиться никак не можем, как не можем согласиться с решениями о сносе памятников советским воинам, освободившим Европу. Нельзя воевать с памятниками, нельзя воевать с историей, и противопоставить этому мы можем только одно – правду, которую мы будет доносить постоянно со всех каналов, со всех ресурсов, которыми обладаем", - заявил Гайдукевич.

По словам депутата, в Белоруссии "внимательно следят за подобными заявлениями" и при всех встречах с парламентариями из стран ЕС обязательно будут разъяснять их ошибочность.

"Вообще попытки "переписи" истории войны постоянно были и будут, нам пытаются даже сейчас уже рассказывать о том, что предатели, враги, которые убивали людей, оказывается, тоже герои… Скоро уже будут некоторые люди, которые не знают историю, думать, что капитан Америка победил в войне или какой-нибудь другой герой комиксов. Но это – советский народ (победил – ред.). Беларуси обидно всегда слышать такие неправдивые высказывания, потому что вы знаете, сколько людей у нас погибли и какой вклад наша страна внесла в эту победу. И я хочу напомнить польским коллегам в том числе, что они тоже сильно пострадали от фашизма", - подчеркнул Гайдукевич.

Он также выразил мнение, что принятие подобных резолюций - один из элементов информационной войны в отношении РФ, которая сейчас ведется со стороны других государств.
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
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Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаБелоруссияВ мире
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