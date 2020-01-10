Белорусский депутат призвал польских коллег не перевирать историю

"Вообще попытки "переписи" истории войны постоянно были и будут, нам пытаются даже сейчас уже рассказывать о том, что предатели, враги, которые убивали людей, оказывается, тоже герои… Скоро уже будут некоторые люди, которые не знают историю, думать, что капитан Америка победил в войне или какой-нибудь другой герой комиксов. Но это – советский народ (победил – ред.). Беларуси обидно всегда слышать такие неправдивые высказывания, потому что вы знаете, сколько людей у нас погибли и какой вклад наша страна внесла в эту победу. И я хочу напомнить польским коллегам в том числе, что они тоже сильно пострадали от фашизма", - подчеркнул Гайдукевич.