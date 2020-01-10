Япония направила эсминец и самолет на Ближний Восток

ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Японии Коно Таро в пятницу отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета для сбора информации.

В район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, будут направлены эсминец и береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion. Патрульный самолет вылетит на место уже в субботу, 11 января, и приступит к выполнению миссии после 20 января. Основным местом его дислокации станет база в Джибути. Он будет совмещать эту деятельность с антипиратским патрулированием в районе Сомали. Эсминец "Накамити" покинет Японию в начале февраля.

Как заявил глава японского ведомства в ходе пресс-конференции, эсминец "Накамити" должен будет покинуть Японию 2 февраля и приступить к патрулированию во второй половине февраля.

"Напряженность на Ближнем Востоке растет. В связи с этим необходимо усилить сбор информации для обеспечения безопасности японских судов", - подчеркнул Коно.

Операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.

Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном.