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Конфликт США и Ирана
2020-01-10T11:35+0300
https://ria.ru/20200110/1563248080.html
Япония направила эсминец и самолет на Ближний Восток
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РИА Новости

Япония направила эсминец и самолет на Ближний Восток

11:31 10.01.2020 (обновлено: 11:35 10.01.2020)
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© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр обороны Таро Коно
Министр обороны Таро Коно
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр обороны Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Министр обороны Японии Коно Таро в пятницу отдал приказ о направлении в Оманский залив и северную часть Аравийского моря эсминца и патрульного самолета для сбора информации.
В район, который с учетом дружественных отношений Японии с Ираном ограничен Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Баб-эль-Мандебским проливом, будут направлены эсминец и береговой патрульный самолет Lockheed P-3 Orion. Патрульный самолет вылетит на место уже в субботу, 11 января, и приступит к выполнению миссии после 20 января. Основным местом его дислокации станет база в Джибути. Он будет совмещать эту деятельность с антипиратским патрулированием в районе Сомали. Эсминец "Накамити" покинет Японию в начале февраля.
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Как заявил глава японского ведомства в ходе пресс-конференции, эсминец "Накамити" должен будет покинуть Японию 2 февраля и приступить к патрулированию во второй половине февраля.
"Напряженность на Ближнем Востоке растет. В связи с этим необходимо усилить сбор информации для обеспечения безопасности японских судов", - подчеркнул Коно.
Операция рассчитана на год, в ней примут участие 260 служащих сил самообороны Японии. Им разрешено применять оружие в случае непредвиденной ситуации только для защиты японских судов.
Зона патрулирования не будет включать Ормузский пролив и Персидский залив. Такие ограничительные меры Япония предприняла, чтобы отправка ее сил самообороны в этот район не омрачила исторически дружественные отношения с Ираном.
В бюджете на 2020 год на патрулирование в Оманском заливе заложена сумма в 4,7 миллиарда иен (около 43 миллионов долларов).
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Конфликт США и ИранаОманский заливБлижний ВостокЯпонияВ мире
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