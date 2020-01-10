Отставка президента Абхазии пройдет в мирном русле, считает оппозиция

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы и назначение новых выборов главы государства должны пройти в мирном русле, сообщил РИА Новости в пятницу оппозиционный депутат Дмитрий Дбар.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
"Мы готовы к переговорам. Но пока мы слышим, что есть какие-то надежды и он (Хаджимба - ред.) хочет попытаться вернуть административное здание, но тогда будут столкновения... Мы должны преодолеть политический кризис и сделать так, чтобы наш не столкнуть наш народ", - заявил Дбар.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.