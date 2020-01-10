Отставка президента Абхазии пройдет в мирном русле, считает оппозиция

"Мы готовы к переговорам. Но пока мы слышим, что есть какие-то надежды и он (Хаджимба - ред.) хочет попытаться вернуть административное здание, но тогда будут столкновения... Мы должны преодолеть политический кризис и сделать так, чтобы наш не столкнуть наш народ", - заявил Дбар.