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2020-01-10T12:55+0300
https://ria.ru/20200110/1563247959.html
Зеленский назвал канадцев жителями "Канадии"
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РИА Новости

Зеленский назвал канадцев жителями "Канадии"

11:31 10.01.2020 (обновлено: 12:55 10.01.2020)
12774
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
© Страница Владимира Зеленского в твиттереТекст обращения президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Канады
Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Канады
© Страница Владимира Зеленского в твиттере
Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Канады
"Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", — написал он.
В комментариях подписчики пристыдили президента и указали на то, что ошибаться в таких важных заявлениях недопустимо.
Позже пост был удален, а затем опубликован снова, но уже в исправленном виде.
Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.
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Обсудить 12
КанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Насчет Канадии всё понятно, а вот как быть с Украинией?
10 января, 11:40
andrew_art73
5451001
Зато видно, что писал сам! Наверное:) Но смешно в любом случае - писал сам - бред для главы огромной страны. Писали за него - ну тут вообще без комментариев - кто ж там такой работает....
10 января, 11:38
lYlaX
6230011
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