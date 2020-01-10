Зеленский назвал канадцев жителями "Канадии"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, опубликованном на его странице в твиттере.
Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
© Страница Владимира Зеленского в твиттереТекст обращения президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Канады
Текст обращения президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Канады
"Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", — написал он.
В комментариях подписчики пристыдили президента и указали на то, что ошибаться в таких важных заявлениях недопустимо.
Позже пост был удален, а затем опубликован снова, но уже в исправленном виде.
Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.