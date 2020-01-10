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Следствие намерено передать в суд дело экс-президента Армении Саргсяна
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РИА Новости

Следствие намерено передать в суд дело экс-президента Армении Саргсяна

11:27 10.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСерж Саргсян
Серж Саргсян
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Серж Саргсян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Следствие собирается передать в суд уголовное дело, по которому проходит экс-президент Армении Серж Саргсян, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.
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"Орган предварительного следствия счел полученные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и передачи дела в суд, о чем оповещены обвиняемые и их адвокаты. Обвинения по уголовному делу предъявлены пяти лицам, в том числе Саргсяну и Барсегу Бегларяну (главе компании "Флеш" – ред.)", - сказала Оганджанян.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
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