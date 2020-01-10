Следствие намерено передать в суд дело экс-президента Армении Саргсяна

"Орган предварительного следствия счел полученные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и передачи дела в суд, о чем оповещены обвиняемые и их адвокаты. Обвинения по уголовному делу предъявлены пяти лицам, в том числе Саргсяну и Барсегу Бегларяну (главе компании "Флеш" – ред.)", - сказала Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.