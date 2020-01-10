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Экс-глава Nissan рассказал, что "ожил" после прибытия в Бейрут
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РИА Новости

Экс-глава Nissan рассказал, что "ожил" после прибытия в Бейрут

11:26 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Экс-глава Nissan Карлос Гон рассказал, что "ожил" после того, как 30 декабря 2019 года прибыл в столицу Ливана Бейрут.
"С 19 ноября 2018 года я жил "под наркозом". Я считаю, что 30 декабря 2019 года, когда я прибыл в Бейрут, я ожил, даже несмотря на то, что я беглец. Я получаю кислород, у меня снова появляется интерес к жизни, который я полностью потерял", - заявил Гон в эфире радиостанции France Inter.
Отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли его, что он совершил побег и избежал наказания в демократической стране, Гон отметил, что не согласен с тем, что демократия и правосудие существуют в Японии.
"Исходя из того, что я видел, я не думаю, что в Японии есть правосудие", - сказал Гон.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
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Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях.
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Карлос ГонNissan MotorБейрутВ мире
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