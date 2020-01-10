Трамп предположил, что Иран не хотел наносить сильный ущерб США

"Никто не погиб, никто даже не пострадал … Их (ракет – ред.) было 16, четыре из них не достигли позиций ... Возможно, они не хотели поражать, или что-то случилось. Никто не был ранен. Я думаю, что я был очень приятно удивлен", - сообщил Трамп в интервью телеканалу ABC.