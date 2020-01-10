МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что Иран не хотел наносить сильный ущерб США во время ракетных ударов по военным базам в Ираке, где находятся американские военные.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американская администрация не верит утверждениям о том, что Иран намеренно избежал убийства американских военнослужащих во время ракетных ударов по военным базам США в Ираке.
"Никто не погиб, никто даже не пострадал … Их (ракет – ред.) было 16, четыре из них не достигли позиций ... Возможно, они не хотели поражать, или что-то случилось. Никто не был ранен. Я думаю, что я был очень приятно удивлен", - сообщил Трамп в интервью телеканалу ABC.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
* Террористическая организация, запрещенная в России