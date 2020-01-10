В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing

ТЕГЕРАН, 10 янв — РИА Новости. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде настаивает на том, что ракетной атаки на Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде настаивает на том, что ракетной атаки на украинский Boeing под Тегераном не было.

"Мы с уверенностью можем сказать, что ракета в этот самолет не попадала. Самолет более полутора минут горел во время полета, пилоты решили вернуться. Причин, почему пилоты не смогли связаться, может быть много. В первую очередь они должны спасти самолет", — сказал он в эфире иранского телевидения.

Накануне чиновник уже опровергал версию о попадании ракеты и называл ее "иррациональной".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой вариант не исключен, хотя пока не подтвержден. Всего Киев рассматривает четыре версии случившегося: кроме поражения ракетой, это взрыв двигателя, столкновение с дроном и теракт на борту.

О том, что лайнер могли сбить, говорили также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского правительства Борис Джонсон.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.