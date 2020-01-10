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МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
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РИА Новости

МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

11:16 10.01.2020 (обновлено: 12:12 10.01.2020)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
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Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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