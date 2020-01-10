МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны

"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.