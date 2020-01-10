В России вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, регламентирующий выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Об этом сообщает С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, регламентирующий выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Об этом сообщает ГИБДД

В частности, заметно сокращается срок рассмотрения заявки на получение свидетельства: с 24 до трех часов. Расширен и круг сотрудников ГИБДД, которые могут подписывать свидетельство, — раньше его визировал начальник регионального подразделения.

Кроме того, подать заявку и получить свидетельство теперь можно в электронном виде.