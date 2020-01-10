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В России вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов
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РИА Новости

В России вступили в силу новые правила перевозки опасных грузов

11:14 10.01.2020 (обновлено: 12:37 10.01.2020)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступил в силу приказ МВД, регламентирующий выдачу свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Об этом сообщает ГИБДД.
В частности, заметно сокращается срок рассмотрения заявки на получение свидетельства: с 24 до трех часов. Расширен и круг сотрудников ГИБДД, которые могут подписывать свидетельство, — раньше его визировал начальник регионального подразделения.
Кроме того, подать заявку и получить свидетельство теперь можно в электронном виде.
Свидетельство на право перевозки опасных грузов предусмотрено Европейским соглашением, действующим в 50 странах мира. Россия присоединилась к нему 3 февраля 1994 года.
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