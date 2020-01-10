Трамп передал через южнокорейского советника послание для Ким Чен Ына

СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил начальнику Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёну передать сообщение для лидера КНДР Ким Чен Ына, передает агентство Рёнхап.
"Восьмого января был день рождения Ким Чен Ына, президент Трамп передал добрые пожелания в связи с этим и выразил надежду, что это сообщение будет передано Ким Чен Ыну … Вчера письмо было передано в КНДР надлежащим способом", - заявил Чон Ый Ён журналистам в аэропорту по возвращении из США.
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Чон Ый Ён посетил Вашингтон с 7 по 10 января, чтобы обсудить с американскими и японскими коллегами усиление угрозы со стороны КНДР.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.
В среду он встретился с советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. Также он встретился с Трампом.
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