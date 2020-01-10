Трамп передал через южнокорейского советника послание для Ким Чен Ына

"Восьмого января был день рождения Ким Чен Ына, президент Трамп передал добрые пожелания в связи с этим и выразил надежду, что это сообщение будет передано Ким Чен Ыну … Вчера письмо было передано в КНДР надлежащим способом", - заявил Чон Ый Ён журналистам в аэропорту по возвращении из США.

Чон Ый Ён посетил Вашингтон с 7 по 10 января, чтобы обсудить с американскими и японскими коллегами усиление угрозы со стороны КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе по итогам пленарного заседания центрального комитета Трудовой партии страны заявил, что КНДР будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.