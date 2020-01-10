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Лучше макияжа: как арабские девушки обходят запрет на татуировки
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РИА Новости

Лучше макияжа: как арабские девушки обходят запрет на татуировки

11:09 10.01.2020
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© Flickr / rohansebastianbachРоспись по телу Менди
Роспись по телу Менди
© Flickr / rohansebastianbach
ДОХА, 10 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Мусульманская религия консервативна, но люди всегда найдут отдушину. В аравийских монархиях со строгими общественными нормами многие религиозные запреты, в частности, на нанесение татуировок с легкостью нивелируется временными рисунками, выполненными хной. РИА Новости удалось узнать, в чем особенность таких рисунков, по каким поводам их делают, и дешевое ли это удовольствие.
Мусульмане не делают татуировки, потому что это запрещено в Коране. Любая попытка человека изменить свою внешность считается в исламе недовольством творением Всевышнего и оскорблением Аллаха, создавшего человека. Однако это не касается временных рисунков на коже, которые легко смываются водой или маслом, натуральный краситель затрагивает лишь поверхностный слой кожи и не меняет внешность человека коренным образом и навсегда. Такие рисунки в странах Персидского залива, в том числе в Катаре, принято в основном наносить на руки и ноги хной, этот процесс так и называется "хинна" henna.

Не гнушаются даже юристы: роспись хной по телу как хобби

Художница по телу 26-летняя Амира из Катара - дипломированный юрист, но не работает по специальности, зарабатывает она своим хобби - нанесением на тело рисунков хной.
Амира не ходит по домам клиенток, как многие другие ее коллеги, она работает только на важных мероприятиях с иностранцами. Роспись хной по телу - одно из развлечений туристов на Аравийском полуострове, как и фотографирование с сидящим на руке соколом или угощение кисловатым бедуинским кофе из остроносого кофейника. Женщинам-иностранкам нравятся необычные рисунки на руках у местных красоток, и им любопытно попробовать их на себе, о значении этих рисунков они не задумываются.
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Амира в повседневной жизни на людях появляется без никаба - ее лицо полностью открыто, но разрисовывает руки иностранкам на мероприятиях в гостиницах с закрытым лицом. "Не хочу оказаться на случайной фотографии с открытым лицом", - объясняет она. Рука Амиры с длинными тонкими пальцами быстро скользит снизу вверх по руке клиентки, аккуратно нажимая на тюбик с хной в виде пасты. Буквально за полминуты надо успеть изобразить на небольшом пространстве целые райские кущи, пока хна не успела высохнуть. Желеобразная хна у мастерицы не вываливается комом, не размазывается по коже, а сразу ложится тонкими идеальными полосочками. На руке моментально появляется причудливый, но гармоничный рисунок: от пальцев до плеча тянется длинный стебель, витиеватые листочки цепляются друг за друга, переходя в раскрытые бутоны. Флористический орнамент, крупные детали характерны именно для рисунков хной, принятых в странах Персидского залива.

"Это мое хобби, я люблю работать с хной, рисунки придумываю из головы, мгновенно представляю, что нарисую и как это будет смотреться", - рассказывает РИА Новости Амира.

Индийская мехди или арабская хна: сходство и отличия

Увидев изящную художественную работу девушки на моем запястье, коллега спрашивает: "Ты побывала на индийской свадьбе?" "Не угадал, на свадьбе в Заливе", - шучу я. "Знаешь, почему не на индийской?" - для подсказки указываю на цветок.
Традиции аравийских монархий и близкой к ним территориально Индии во многом перекликаются. Вот и знаменитая индийская традиция менди, или мехенди, разрисовывать руки и другие части тела хной перешла в Залив с некоторыми поправками. Для индийской мехди характерно обилие очень мелких деталей, черточек, полосок, кружевного орнамента и известного с древности "огуречного" узора, покрытая хной кожа становится похожа на образец какого-то шифра. В Индии и мужчины, и женщины расписывают себя хной. В Заливе же принято украшать тело более конкретными зачастую цветочными узорами, оставляя больше свободного пространства между ними. Временные рисунки - только женская привилегия.
В древности люди отмечали, что хна охлаждает покрытые участки тела и помогает дезинфицировать больные места. С древних времен в регионе выполненные хной узоры считались привилегией богатых и благородных людей.
Однако в обеих культурах не принято каким-либо образом изменять внешность без сакрального смысла и весомого повода, поэтому в арабских странах Персидского залива делают henna только перед свадьбой, для этого даже выделяется специальный день - по-арабски "йум аль-хинна", он проводится за три дня до свадьбы для всех родственниц невесты, в месяц мусульманского поста - Рамадан или в дни религиозных праздников. По сути, рисунок хной на теле - это действительно шифр - послание во Вселенную перед вступлением в новую семейную жизнь или после духовного преображения: цветы в росписи хной обещают принести благополучие, означают счастье и радость, виноградные лозы и листья символизируют преданность и жизненную силу, "огуречный" принт пейсли - символ жизни и плодородия.
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Траты красавиц: больше 100 долларов в неделю за рисунок хной

Роспись хной на теле - привычная услуга для многих салонов красоты в Катаре, но есть только один салон, которому удалось прославиться по всей стране именно благодаря этому искусству.
Существующий с 1999 года салон красоты Rehab смотрится скромно. С порога в чувствуется тяжелый запах хны, но быстрого взгляда на вывешенный на стене при входе прейскурант на более 80 наименований услуг, связанных с росписью хной, хватает, чтобы убедиться в профессионализме его работников. Сотрудница салона просит для начала определиться, какую часть тела нужно украсить хной: это могут быть руки, ноги, спина, плечи, ладони, запястья; с внешней стороны, с тыльной или с обеих, а также какой из трех основных узоров - индийский, "халиджий" (стран Персидского залива) или смешанный предстоит использовать. От размера рисунка и его сложности будет зависеть и цена работы мастерицы. Принятые в Персидском заливе рисунки более крупные и конкретные, с ними меньше мороки, и материала уходит меньше, поэтому они обходятся дешевле. Индийская "бисерная" роспись - дороже.
Самая дорогостоящая услуга - разукрашивание невесты к свадьбе: руки до локтя с двух сторон и ноги по колено обойдутся от 1500 до 1800 катарских риалов (около 500-600 долларов). Обычная роспись хной до середины предплечья стоит от 150 до 180 риалов (45-60 долларов), ног - до середины голени - 300-350 риалов (85-95 долларов). Мастерицы из Индии, Шри-Ланки и Непала рисуют весь ансамбль на одном вдохе, практически не отрывая руки. Здесь требуется выверенность всех линий и гармоничное сосуществование разных частей рисунка. Чтобы расписать руки и ноги, нужен где-то час, еще час уходит на обсыхание, когда хна отдает цвет коже и опадает сухой корочкой.
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В салоне не скрывают: хна натуральная, органическая, без химических добавок, рисунок за такие деньги не продержится больше недели. Постоянные клиентки обновляют роспись минимум раз в две недели. По этой причине после нанесения рисунков девушки больше всего беспокоятся, чтобы они стали темнее и как можно дольше были видны на коже, для этого бывалые мастерицы советуют наносить перемешанный с сахаром лимонный сок или мазать руки вазелином.
В будний вечер в салоне мало клиенток. Из внутренних комнат администратор торжественно сопровождает к выходу двух девочек: 11 и восьми лет. Пока они ждут маму, роспись хной на их кистях обсыхает: цветочные узоры такие же тонкие и изящные, как и их обладательницы. "Мы собираемся на свадьбу", - признаются РИА Новости сестры. "Нам нравится разукрашивать себя хной, мы чувствуем себя взрослыми и красивыми, как наша мама и тети. Обязательно будем ходить в салон на "хинну" и когда вырастем, это наши традиции", - заявляют они.
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Стиль жизниКультураКатар
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