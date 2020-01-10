Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

"За неделю вооруженные формирования Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 14 населенных пунктов республики противник выпустил 86 боеприпасов различного типа", - сказал Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе.