Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 14 населенных пунктов республики противник выпустил 86 боеприпасов различного типа", - сказал Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе.