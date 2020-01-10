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Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики более 20 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

11:05 10.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 21 раз нарушили режим прекращения огня. По районам 14 населенных пунктов республики противник выпустил 86 боеприпасов различного типа", - сказал Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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