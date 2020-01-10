Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию

Особенностью движения станет мобильное приложение, базирующееся на технологии Blockchain, при помощи которого участники смогут проводить голосования, сообщил Макаров.

Он рассказал, что изначально в партию планируют пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", - цитирует Макарова "Ъ".

World of Tanks - многопользовательская танковый онлайн-симулятор, вышедший в 2010 году. Разработчиком является белорусская IT-компания Wargaming.net, зарегистрированная на Кипре. По официальным данным, игра насчитывает около трех миллионов пользователей из России.