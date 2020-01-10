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Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию
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РИА Новости

Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию

11:03 10.01.2020 (обновлено: 11:31 10.01.2020)
8154
© Стоп-кадр видео с YouTube-канала Alina RinВячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© Стоп-кадр видео с YouTube-канала Alina Rin
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать "Партию прямой демократии", сообщил "Ъ".
По словам Макарова, партия планирует принять участие в региональных парламентских выборах уже в этом году. В случае успеха, она выдвинет своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году, отметил он.
Особенностью движения станет мобильное приложение, базирующееся на технологии Blockchain, при помощи которого участники смогут проводить голосования, сообщил Макаров.
Он рассказал, что изначально в партию планируют пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", - цитирует Макарова "Ъ".
По данным газеты, учредительный съезд партии запланирован на 5 марта.
World of Tanks - многопользовательская танковый онлайн-симулятор, вышедший в 2010 году. Разработчиком является белорусская IT-компания Wargaming.net, зарегистрированная на Кипре. По официальным данным, игра насчитывает около трех миллионов пользователей из России.
Многопользовательская онлайн-игра World of Tanks
8 августа 2019, 14:06
Разработчики World of Tanks поспорили с Трампом о влиянии онлайн-игр
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Вячеслав Макаров (создатель World of Tanks)РоссияWorld of TanksГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
"Компьютерные игры позволяют современному человеку расслабиться, снизить уровень стресса и не способствуют росту агрессии, как ранее заявил президент США Дональд Трамп, сказал РИА Новости представитель всемирно известной игры World of Tanks, глава издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев." Эта игра,не даст вам расслабится и уж точно не снизит уровень стресса,игра забита ботами что в компьютерной версии что для андроида которые ничего не делают или тупят так чтобы вы командой проиграли(все тонкости прописаны в соглашении сколько вы будите проигрывать сколько выигрывать) лоббисты появятся и будут плюсовать инициативу товарища макарова,но я надеюсь что такие люди не попадут в государственную думу и не будут внедрять под видом нужного скрытые деструктивные свои планы
10 января, 13:26
Misha Mishankov
3510112
Один вопрос! WoT это Беларусская компания и находится там же.А Варгейм вообще зарегистрирован в Калифорнии,как и каким образом он решил попасть в гос-думу России???
10 января, 14:00
Алексей Князев
3201001
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