Один из авторов World of Tanks решил создать политическую партию

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать "Партию прямой демократии", сообщил "Ъ".
По словам Макарова, партия планирует принять участие в региональных парламентских выборах уже в этом году. В случае успеха, она выдвинет своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году, отметил он.
Особенностью движения станет мобильное приложение, базирующееся на технологии Blockchain, при помощи которого участники смогут проводить голосования, сообщил Макаров.
Он рассказал, что изначально в партию планируют пригласить разработчиков ведущих региональных IT-компаний.
"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", - цитирует Макарова "Ъ".
По данным газеты, учредительный съезд партии запланирован на 5 марта.
World of Tanks - многопользовательская танковый онлайн-симулятор, вышедший в 2010 году. Разработчиком является белорусская IT-компания Wargaming.net, зарегистрированная на Кипре. По официальным данным, игра насчитывает около трех миллионов пользователей из России.
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