В Госдуме прокомментировали слова Трампа о защите Европы от России

"Сегодня во врагах человечества, по мнению Соединенных Штатов, числится и Россия. Однако, как показывает история, именно Запад первым вторгался на территорию нашей страны - тем не менее, нас причислили к агрессорам, которые мешают всем на свете жить", - сказал Бальбек РИА Новости.