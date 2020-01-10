В Госдуме прокомментировали слова Трампа о защите Европы от России

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты защищают Европу от России, отметив, что Вашингтон не рискует напасть на РФ и поэтому держит за горло Европу, "доказывая, что спас ее от российской агрессии".
Ранее Трамп на предвыборном митинге в Огайо пожаловался, что в Европе "его невзлюбили" за требование больше средств отчислять на оборону, при этом США, по его словам, защищают европейцев от России.
"Сегодня во врагах человечества, по мнению Соединенных Штатов, числится и Россия. Однако, как показывает история, именно Запад первым вторгался на территорию нашей страны - тем не менее, нас причислили к агрессорам, которые мешают всем на свете жить", - сказал Бальбек РИА Новости.
Как отметил депутат, США "буквально заваливают" Европу своими базами с наступательными видами вооружения, "хотя законы тактики утверждают: если ждешь агрессии — готовься к обороне".
"Именно агрессивная политика и размещение наступательных видов вооружений показывают истинную цель Вашингтона — он нападающий. Правда, напасть на Россию не рискует и поэтому держит за горло Европу, настойчиво доказывая, что "спас" ее от "российской агрессии", - добавил он.