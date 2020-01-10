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Глава Роспечати рассказал, как изменятся источники доходов газет
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РИА Новости

Глава Роспечати рассказал, как изменятся источники доходов газет

10:48 10.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Сеславинский
Михаил Сеславинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Сеславинский. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские медиа в 2020 году будут находиться в состоянии еще более жесткой конкуренции, рождение новых лидеров вряд ли возможно, при этом доходы традиционных газет продолжат смещаться в сторону рекламы на их сайтах, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января.
"В 2020 году отечественные медиа будут находиться в состоянии еще более жесткой конкуренции за внимание читателя и зрителя. В первую очередь, речь идет о конкуренции за свободное время как таковое. Тут прямыми конкурентами телевидения и прессы выступают все отрасли энтертеймента", - рассказал Сеславинский.
Особо глава Роспечати выделил продолжающую активно развиваться сферу телесериалов, как российских, так и западных. "Они создаются на любой вкус и органично существуют на экране смартфона со всеми вытекающими удобствами потребления. Затягивающие продолжительные эмоции, актуальные темы, богатые бюджеты - все это заставляет миллионы людей предпочесть такое времяпрепровождение традиционным видам медиадосуга", - отметил Сеславинский.
Внутренняя конкуренция среди отечественных СМИ, по мнению Сеславинского, будет продолжаться между традиционными соперниками, вряд ли эту сферу ожидает рождение новых лидеров. Ведущие телевизионные каналы продолжат адаптироваться к новым условиям существования в среде двух бесплатных мультиплексов, считает он.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский
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"Информационная повестка дня, стремительно перехватывавшаяся в ушедшем году Telegram-каналами, также будет разделена по восприятию потребителем. Быстротечный мир оперативных сообщений, слухов, эмоций, субъективных оценок, правдивых и придуманных инсайдов, к которому все адаптировались и научились трезво оценивать, вряд ли будет терять свою аудиторию, ибо он тоже стал важной и неотъемлемой характеристикой политизированного пользователя смартфона в нашей стране", - считает глава Роспечати.
Однако, по его словам, и взрывного роста этого сообщества читателей ждать не приходится. Ведущие информационные агентства сохранят свои позиции надежных источников информации, считает Сеславинский.
"Доходы традиционных газет будут продолжать перетекать в сторону рекламы на их сайтах. Немаловажную роль играют различные формы рекламных бюджетов и субсидий от государственных и муниципальных структур. Часть из них осуществляется и нашим агентством. Главное - яркие журналистские материалы всегда востребованы и находят благодарный отклик", - сообщил Сеславинский.
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РоспечатьРоссияОбщество
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