В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

По предварительной версии следствия, в июне 2010 года 14-летняя девушка распивала спиртное рядом с домом своего 25-летнего брата. Мужчина в доме изнасиловал сестру, а затем перемотал тело скотчем, в том числе и органы дыхания, что послужило причиной смерти потерпевшей, отмечает СК. После этого он выкопал в подполье яму глубиной около двух метров, спрятал тело и залил бетоном, добавляет следствие.