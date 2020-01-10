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В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
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РИА Новости

В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

10:48 10.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовУлицы Красноярска
Улицы Красноярска
© РИА Новости / Александр Паниотов
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По предварительной версии следствия, в июне 2010 года 14-летняя девушка распивала спиртное рядом с домом своего 25-летнего брата. Мужчина в доме изнасиловал сестру, а затем перемотал тело скотчем, в том числе и органы дыхания, что послужило причиной смерти потерпевшей, отмечает СК. После этого он выкопал в подполье яму глубиной около двух метров, спрятал тело и залил бетоном, добавляет следствие.
"В Красноярском крае раскрыто убийство девочки-подростка, совершенное девять лет назад… В ходе следствия на причастность к совершенному преступлению был проверен 35-летний родной брат без вести пропавшей девочки и получены доказательства его причастности… В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что обвиняемый пытался запутать следствие, рассказывая, что спрятал тело в торфяных ямах за поселком.
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