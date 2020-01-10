Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T11:25+0300
https://ria.ru/20200110/1563245521.html
Лидер абхазской оппозиции заявил, что готов говорить с президентом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155365/90/1553659021_0:316:3077:2046_1036x0_80_0_0_c5e1451cb298754e2844e389bb3cbfc9.jpg
РИА Новости

Лидер абхазской оппозиции заявил, что готов говорить с президентом

10:45 10.01.2020 (обновлено: 11:25 10.01.2020)
1501
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Аслан Бжания. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что предложений о переговорах с президентом республики Раулем Хаджимбой ему не поступало, но он готов с ним разговаривать.
"Никаких просьб ко мне не поступало. У нас тут группа депутатов, мы все равны, мы принимаем коллективное решение. Поэтому, если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать", - ответил Бжания журналистам на вопрос о том, поступало ли ему предложение о переговорах с президентом. Видео размещено на сайте Sputnik Абхазия.
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
08:54
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Сторонники оппозиции второй день проводят митинг с требованием оправить в отставку президента Абхазии. В данный момент в здании администрации президента и на прилегающей к нему площади находятся около 500 человек.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
09:51
Власть в Абхазии сменится демократическим путем, считает эксперт
111003
Обсудить 0
Алхас КвицинияАслан БжанияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента
Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Власть в Абхазии сменится демократическим путем, считает эксперт
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Глава Совбеза Абхазии прокомментировал протесты в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ
Жан-Ив Ле Дриан
Глава МИД Франции оценил шансы Ирана на получение ядерного оружия
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Правительство Абхазии продолжает работу, заявил премьер
Пресс-центр Sputnik Эстония
EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония
Крушение пассажирского лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины вблизи Тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране исключили версию о попадании ракеты в украинский Boeing
Опубликовано видео поражения цели Калибром на учениях в Черном море
Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Отставка президента Абхазии пройдет в мирном русле, считает оппозиция
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Сухуме пройдет митинг сторонников президента Абхазии
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25Филарет отозвал подпись под постановлением о слиянии церквей УПЦ
14:23В Пермском крае автобус с детьми столкнулся с пятью автомобилями
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
Лента новостейМолния