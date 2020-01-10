Лидер абхазской оппозиции заявил, что готов говорить с президентом

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что предложений о переговорах с президентом республики Раулем Хаджимбой ему не поступало, но он готов с ним разговаривать.

"Никаких просьб ко мне не поступало. У нас тут группа депутатов, мы все равны, мы принимаем коллективное решение. Поэтому, если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать", - ответил Бжания журналистам на вопрос о том, поступало ли ему предложение о переговорах с президентом. Видео размещено на сайте Sputnik Абхазия

Сторонники оппозиции второй день проводят митинг с требованием оправить в отставку президента Абхазии. В данный момент в здании администрации президента и на прилегающей к нему площади находятся около 500 человек.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

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