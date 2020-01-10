Экстренно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил школьников

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку на севере Красноярского края, перевозил школьников, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главы Хатанги Анна Бетту.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов.
"По плану у нас была перевозка детей. В вертолете было 11 детей. Никто из них не пострадал", - сказала Бетту.
По информации прокуратуры, Ми-8Т выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку.
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