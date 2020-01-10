Москвичам не стоит ждать крещенских морозов

"Какого-то существенного изменения в характере погоды не произойдет, крещенских морозов ожидать не стоит. В столице по-прежнему будет преобладать в атмосфере западно-восточный перенос, поэтому будут проходить циклоны. Температура будет колебаться в пределах минус 5 и плюс 2 градусов. Поэтому такой воистину морозной крещенской погоды в Центральной части России в этом году ожидать не следует", - сообщил Синенков.

"Толщина льда существенным образом во многом зависит от водоема, в частности от течения. Там где нет течения, спокойный водем, там уже достаточно мощный лед, в пределах 5-8 сантиметров, который уже выдерживает человека. В то же время на водоемах большего размера, где берег, - там тоже толстый лед, а в центре водоема, где ветер, - там вообще до сих пор не замерзла вода. Поэтому по отношению ко льду следует быть очень осторожным", - заключил метеоролог.