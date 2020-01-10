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Москвичам не стоит ждать крещенских морозов
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РИА Новости

Москвичам не стоит ждать крещенских морозов

10:35 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоИордань на реке Иртыш в Омской области
Иордань на реке Иртыш в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Москвичам не стоит ожидать морозов в Крещение, 19 января, температура опустится до минус 5 градусов, высота снежного покрова составит около 5-7 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Какого-то существенного изменения в характере погоды не произойдет, крещенских морозов ожидать не стоит. В столице по-прежнему будет преобладать в атмосфере западно-восточный перенос, поэтому будут проходить циклоны. Температура будет колебаться в пределах минус 5 и плюс 2 градусов. Поэтому такой воистину морозной крещенской погоды в Центральной части России в этом году ожидать не следует", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что в этот день в Москве пройдут осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега и дождя, поэтому произойдет незначительное увеличение снежного покрова до 5-7 сантиметров. По словам Синенкова, толщина льда на водоемах, там, где нет течения, составляет порядка 5-8 сантиметров, что достаточно для того, чтобы выдержать человека.
"Толщина льда существенным образом во многом зависит от водоема, в частности от течения. Там где нет течения, спокойный водем, там уже достаточно мощный лед, в пределах 5-8 сантиметров, который уже выдерживает человека. В то же время на водоемах большего размера, где берег, - там тоже толстый лед, а в центре водоема, где ветер, - там вообще до сих пор не замерзла вода. Поэтому по отношению ко льду следует быть очень осторожным", - заключил метеоролог.
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