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Первую АПЛ "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до февраля
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РИА Новости

Первую АПЛ "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до февраля

10:32 10.01.2020
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Князь Владимир" нового класса "Борей-А" будет передана ВМФ России до конца января, акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
АПЛ "Князь Владимир" должны были передать ВМФ РФ еще в декабре 2019 года, однако по техническим причинам сдачу лодки перенесли.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
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"Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", - сказал Рахманов.
Сейчас на вооружении ВМФ РФ находятся три лодки класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".
Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса "Борей" и "Борей-А" не разглашаются.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияВМФ РФБезопасность
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