Первую АПЛ "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до февраля

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первая стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Князь Владимир" нового класса "Борей-А" будет передана ВМФ России до конца января, акт приема-передачи подпишут в ближайшие недели, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
АПЛ "Князь Владимир" должны были передать ВМФ РФ еще в декабре 2019 года, однако по техническим причинам сдачу лодки перенесли.
24 декабря 2019, 14:52Новое оружие РоссииАПЛ "Князь Владимир" успешно завершила испытания
"Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", - сказал Рахманов.
Сейчас на вооружении ВМФ РФ находятся три лодки класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".
Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса "Борей" и "Борей-А" не разглашаются.
31 октября 2019, 04:53Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"