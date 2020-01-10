Первую АПЛ "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до февраля

"Акт приема-передачи первой модернизированной стратегической атомной подводной лодки класса "Борей-А" "Князь Владимир" будет подписан в ближайшие недели. Очень надеюсь, что до конца января лодка будет передана флоту и на ней будет поднят Андреевский флаг", - сказал Рахманов.