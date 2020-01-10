Франция готова оказать помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране

В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране

Он подтвердил, что в случае соответствующего обращения со стороны властей Франция готова провести экспертизу.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.