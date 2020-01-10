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Франция готова оказать помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Франция готова оказать помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

10:28 10.01.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Франция готова оказать помощь в расследовании причин катастрофы украинского самолета в Иране, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Франция готова внести свой вклад в необходимую экспертизу. Перед тем как занимать какую-то позицию, необходима полная ясность по тому, что произошло (с самолетом - ред.). И для этого существует международное расследование, которое должно быть использовано", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныЖан-Ив Ле ДрианФранцияИранВ мире
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Франция готова помочь в расследовании катастрофы самолета в Иране
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