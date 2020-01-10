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Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил
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РИА Новости

Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил

10:24 10.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку на севере Красноярского края, не получил повреждений, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов.
Вертолет МИ-8
09:49
На место аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае вылетел вертолет
"По предварительным данным, пострадавших нет, вертолет повреждений не получил" - сказала Горбунова.
По информации прокуратуры, Ми-8Т выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку.
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Ми-8КрасАвиаКрасноярский крайПроисшествия
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