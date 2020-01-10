Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 повреждений не получил

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку на севере Красноярского края, не получил повреждений, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются. Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов.
"По предварительным данным, пострадавших нет, вертолет повреждений не получил" - сказала Горбунова.
По информации прокуратуры, Ми-8Т выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга. Во время полета сработал датчик неисправности одного из двигателей, и борт сел на выбранную с воздуха площадку.