"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

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Посмотрим «Хочу миллион долларов»: пять фильмов о внезапном богатстве

Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далёкого родственника или крупный выигрыш в лотерею. Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас всё же есть богатая и пожилая тётушка.