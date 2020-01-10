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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2020-01-10T11:00+0300
https://ria.ru/20200110/1563244675.html
"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156324/46/1563244696_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_a51863e2b4a5e522c3597f053d1a0c56.jpg
РИА Новости

"Хочу миллион долларов": пять фильмов о внезапном богатстве

11:00 10.01.2020
485
Посмотрим
«Хочу миллион долларов»: пять фильмов о внезапном богатстве
11:00
Давайте честно: каждый из нас хоть раз думал о том, что стал бы делать, если на него вдруг обрушилось внушительное наследство далёкого родственника или крупный выигрыш в лотерею. Но богатство, полученное без особых усилий, обычно приносит много проблем. Пять фильмов о том, как поступить, если у вас всё же есть богатая и пожилая тётушка.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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