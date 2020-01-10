Турция хочет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Российские туристы пресытились турецкой Антальей, Российские туристы пресытились турецкой Антальей, Турция намерена продвигать курорты Эгейского моря , чтобы гости из РФ посещали их более активно, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"У туризма есть проблемы, которые мы называем повторными поездками. У нас есть российские туристы, которые приезжали 40 раз в Анталью, и она им уже начала надоедать. Мы должны активно продвигать Эгейское море и стремится к тому, чтобы туристы ехали на его побережье с аналогичными характеристиками с Антальей. В противном случае они отправятся в другие страны, а не в Турцию", - сказал министр, выступая на совещании по развитию туризма.

По его словам, в 2019 году Турции посетили 51 миллион иностранных туристов, доход от туризма составили около 34 миллиардов долларов. "В этом году мы будем стремиться увеличить эти цифры до 58 миллионов туристов и более 40 миллиардов долларов дохода от туризма", - добавил Эрсой.