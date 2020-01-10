Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-10T10:19+0300
https://ria.ru/20200110/1563244637.html
Турция хочет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_60:348:3082:2048_1036x0_80_0_0_220eed84e97db073d784c1b915316bf1.jpg
РИА Новости

Турция хочет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

10:19 10.01.2020
1700
© РИА Новости / Владимир ВяткинРусские туристы на отдыхе в Турции
Русские туристы на отдыхе в Турции
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Русские туристы на отдыхе в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Российские туристы пресытились турецкой Антальей, Турция намерена продвигать курорты Эгейского моря, чтобы гости из РФ посещали их более активно, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
"У туризма есть проблемы, которые мы называем повторными поездками. У нас есть российские туристы, которые приезжали 40 раз в Анталью, и она им уже начала надоедать. Мы должны активно продвигать Эгейское море и стремится к тому, чтобы туристы ехали на его побережье с аналогичными характеристиками с Антальей. В противном случае они отправятся в другие страны, а не в Турцию", - сказал министр, выступая на совещании по развитию туризма.
Мужчина продает жареные каштаны на одной из улиц Стамбула
27 мая 2019, 19:14Туризм
В Турции будут развивать гастрономический туризм
По его словам, в 2019 году Турции посетили 51 миллион иностранных туристов, доход от туризма составили около 34 миллиардов долларов. "В этом году мы будем стремиться увеличить эти цифры до 58 миллионов туристов и более 40 миллиардов долларов дохода от туризма", - добавил Эрсой.
По данным управления культуры и туризма провинции Анталья, ее в 2019 году посетили более 5,582 миллиона туристов из РФ, это рекордный показатель. Всего Анталью в прошлом году посетили более 15,644 миллиона иностранных туристов, что на 17,1% выше прошлогоднего показателя. Каждый третий турист приехал из России, число отдохнувших на этом турецком курорте россиян возросло за год на 16,2%.
1032005
Обсудить 1
ТуризмЭгейское мореТурция
Рекомендуем
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Следственные действия на месте убийства в Омске
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:25Филарет отозвал подпись под постановлением о слиянии церквей УПЦ
14:23В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
Лента новостейМолния