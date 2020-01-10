Турция хочет продвигать курорты Эгейского моря для российских туристов

АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Российские туристы пресытились турецкой Антальей, Турция намерена продвигать курорты Эгейского моря, чтобы гости из РФ посещали их более активно, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
"У туризма есть проблемы, которые мы называем повторными поездками. У нас есть российские туристы, которые приезжали 40 раз в Анталью, и она им уже начала надоедать. Мы должны активно продвигать Эгейское море и стремится к тому, чтобы туристы ехали на его побережье с аналогичными характеристиками с Антальей. В противном случае они отправятся в другие страны, а не в Турцию", - сказал министр, выступая на совещании по развитию туризма.
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По его словам, в 2019 году Турции посетили 51 миллион иностранных туристов, доход от туризма составили около 34 миллиардов долларов. "В этом году мы будем стремиться увеличить эти цифры до 58 миллионов туристов и более 40 миллиардов долларов дохода от туризма", - добавил Эрсой.
По данным управления культуры и туризма провинции Анталья, ее в 2019 году посетили более 5,582 миллиона туристов из РФ, это рекордный показатель. Всего Анталью в прошлом году посетили более 15,644 миллиона иностранных туристов, что на 17,1% выше прошлогоднего показателя. Каждый третий турист приехал из России, число отдохнувших на этом турецком курорте россиян возросло за год на 16,2%.