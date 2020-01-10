Фрегат "Паллада" в кругосветке прошел мимо острова Пасхи

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Парусник "Паллада" в рамках кругосветного перехода прошел рядом с островом Пасхи - курсанты увидели местные знаменитые изваяния "Моаи", сообщается на сайте организаторов кругосветки.

Фрегат "Паллада" прошёл мимо острова Пасхи под парусами на расстоянии 12 морских миль.

"Из всех загадочных мест, которые действительно существуют на планете, до сих пор самым таинственным остаётся этот клочок земли вулканического происхождения в Тихом океане. В бинокль экипажу удалось рассмотреть дома островитян и силуэты, похожие на древние статуи "Моаи" — каменные статуи из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи — Хоту-Мату’а", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своё название уникальный остров получил после того, как его посетил голландский адмирал Якоб Роггевен в пасхальное воскресенье 1722 года. В 1995 году Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В чилийский морской порт Вальпараисо "Паллада" зайдёт 28 января.

Также в сообщении говорится о том, что на паруснике стартовала курсантская летняя спартакиада, к которой участники готовились почти два месяца. Сборные команды от трёх мачт "Паллады" определят победителей в отжимании на брусьях и от палубы, подтягивании на перекладине, перетягивании каната и жиме шестнадцатикилограммовой гири. Лучшей по отжиманию на брусьях стала команда грот-мачты.

Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическую.