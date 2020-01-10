Фрегат "Паллада" в кругосветке прошел мимо острова Пасхи

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв - РИА Новости. Парусник "Паллада" в рамках кругосветного перехода прошел рядом с островом Пасхи - курсанты увидели местные знаменитые изваяния "Моаи", сообщается на сайте организаторов кругосветки.
Фрегат "Паллада" прошёл мимо острова Пасхи под парусами на расстоянии 12 морских миль.
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"Из всех загадочных мест, которые действительно существуют на планете, до сих пор самым таинственным остаётся этот клочок земли вулканического происхождения в Тихом океане. В бинокль экипажу удалось рассмотреть дома островитян и силуэты, похожие на древние статуи "Моаи" — каменные статуи из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи — Хоту-Мату’а", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своё название уникальный остров получил после того, как его посетил голландский адмирал Якоб Роггевен в пасхальное воскресенье 1722 года. В 1995 году Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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В чилийский морской порт Вальпараисо "Паллада" зайдёт 28 января.
Также в сообщении говорится о том, что на паруснике стартовала курсантская летняя спартакиада, к которой участники готовились почти два месяца. Сборные команды от трёх мачт "Паллады" определят победителей в отжимании на брусьях и от палубы, подтягивании на перекладине, перетягивании каната и жиме шестнадцатикилограммовой гири. Лучшей по отжиманию на брусьях стала команда грот-мачты.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическую.
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти больше 96 тысяч морских миль.
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