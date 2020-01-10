Прокуратура начала проверку после инцидента с Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура в связи с аварийной посадкой Ми-8 на севере Красноярского края проверит соблюдение исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что Ми-8 авиакомпании "Красавиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
"Норильская транспортная прокуратура по факту посадки Ми-8 начала проверку соблюдения законодательства безопасности полетов", - сказала собеседница агентства.
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