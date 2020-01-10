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В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране

10:05 10.01.2020 (обновлено: 10:31 10.01.2020)
22373
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все заявления о причинах крушения украинского самолета в Иране до окончания расследования преждевременны и могут быть использованы в политических целях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:25
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"Все заявления о причинах авиакатастрофы украинского Boeing 737 до окончания расследования преждевременны и могут быть использованы в политических целях. Нужны факты и конкретные доказательства, а не мифические ссылки на разведданные. Пока это все голословно", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
07:47
Иран пригласил США и Канаду участвовать в расследовании авиакатастрофы
79300011
Обсудить 12
Boeing 737-800УкраинаКрушение украинского самолета в ИранеГосдума РФКанадаИранВ мире
Популярные комментарии
"Они семи себя сбили" - как это по-украински! Ах да, Канада это почти Украина.
10 января, 10:26
Адам Ваксель
1320002
Как так-то? Не верить "лучшей" разведке планеты? У них даже снимки со спутников есть, но они их не покажут из-за секретности.
10 января, 10:09
Супер Марио
860002
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