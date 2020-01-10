В Госдуме прокомментировали заявления Канады о крушении Boeing в Иране

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все заявления о причинах Все заявления о причинах крушения украинского самолета в Иране до окончания расследования преждевременны и могут быть использованы в политических целях, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.

"Все заявления о причинах авиакатастрофы украинского Boeing 737 до окончания расследования преждевременны и могут быть использованы в политических целях. Нужны факты и конкретные доказательства, а не мифические ссылки на разведданные. Пока это все голословно", - сказал Слуцкий РИА Новости.