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Решение об отключении интернета в Джамму и Кашмире пересмотрят
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РИА Новости

Решение об отключении интернета в Джамму и Кашмире пересмотрят

10:02 10.01.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Верховный суд Индии постановил незамедлительно пересмотреть решение об ограничении доступа в интернет на союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.
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"Отключение интернета в Джамму и Кашмире следует пересмотреть незамедлительно", - цитирует телеканал постановление суда.
В суде также заявили, что любое решение об ограничении или запрете доступа к интернет-услугам в штате будет расследовано. В соответствии с постановлением суда, администрация Кашмира должна будет пересмотреть все ограничительные меры в течение недели.
"Свобода слова и выражения включает право на доступ в интернет... Эта свобода может быть ограничена только после рассмотрения соответствующих факторов или если нет другого выбора", - заявили судьи.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Джамму и КашмирИндияВ мире
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