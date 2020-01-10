Решение об отключении интернета в Джамму и Кашмире пересмотрят

Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото

Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир

© AP Photo / Mukhtar Khan Индийские военные во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир

Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

"Отключение интернета в Джамму и Кашмире следует пересмотреть незамедлительно", - цитирует телеканал постановление суда.

В суде также заявили, что любое решение об ограничении или запрете доступа к интернет-услугам в штате будет расследовано. В соответствии с постановлением суда, администрация Кашмира должна будет пересмотреть все ограничительные меры в течение недели.

"Свобода слова и выражения включает право на доступ в интернет... Эта свобода может быть ограничена только после рассмотрения соответствующих факторов или если нет другого выбора", - заявили судьи.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.