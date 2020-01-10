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Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров
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РИА Новости

Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров

09:59 10.01.2020
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© REUTERS / Tracey NearmyЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© REUTERS / Tracey Nearmy
Лесные пожары в Австралии
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный лесной пожар в штате Новый Южный Уэльс на юге Австралии охватил территорию свыше 313 тысяч гектаров, пожарным не удается взять над ним контроль, говорится в сообщении пожарной службы штата.
По ее данным, три очага возгорания объединились в крупный пожар, который сейчас полыхает на юге штата.
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Власти выпустили предупреждение для жителей ближайших районов. Им рекомендовано покинуть территорию, на которую могут распространиться пожары.
Всего на территории штата сейчас полыхают около 140 пожаров, свыше 2,5 тысяч пожарных заняты их тушением.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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