Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупный лесной пожар в штате Новый Южный Уэльс на юге Крупный лесной пожар в штате Новый Южный Уэльс на юге Австралии охватил территорию свыше 313 тысяч гектаров, пожарным не удается взять над ним контроль, говорится в сообщении пожарной службы штата.

По ее данным, три очага возгорания объединились в крупный пожар, который сейчас полыхает на юге штата.

Власти выпустили предупреждение для жителей ближайших районов. Им рекомендовано покинуть территорию, на которую могут распространиться пожары.

Всего на территории штата сейчас полыхают около 140 пожаров, свыше 2,5 тысяч пожарных заняты их тушением.