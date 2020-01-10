Суды Санкт-Петербурга вновь эвакуируют из-за сообщений о "минировании"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Районные суды в Санкт-Петербурге вновь эвакуируют после угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Проводится эвакуация Красногвардейского, Колпинского, Куйбышевского, Василеостровского, Петродворцового, Сестрорецкого, Дзержинского и Октябрьского районных судов.
Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.