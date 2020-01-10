На место аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае вылетел вертолет

КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Вертолет Ми-8 регионального координационного Центра вылетел на место аварийной посадки Ми-8 на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя в 289 километрах северо-восточнее Хатанги. По его словам, на борту воздушного судна находились 14 пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
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"На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и членов экипажа. На борту находятся спасатели, медики", - сказала представитель главка.