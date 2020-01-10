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В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
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РИА Новости

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

09:43 10.01.2020 (обновлено: 11:52 10.01.2020)
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В индийском штате Карнатака женщина, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Об этом сообщает The Hindu.
Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром. Спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть.
После этого родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней.
Внезапно женщина открыла глаза и приподнялась, шокировав окружающих. Позже выяснилось, что она находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.
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КарнатакаИндияВ мире
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