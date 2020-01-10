В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В индийском штате В индийском штате Карнатака женщина, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Об этом сообщает The Hindu

Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром. Спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть.

После этого родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней.