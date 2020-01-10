В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

Малату Чаугули доставили в местную больницу с сильным жаром. Спустя несколько часов она потеряла сознание. У врачей не получилось реанимировать пациентку, и они констатировали ее смерть.
После этого родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней.
Внезапно женщина открыла глаза и приподнялась, шокировав окружающих. Позже выяснилось, что она находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.
4 июля 2019, 17:29В Индии покойник ожил на похоронах