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Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ
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РИА Новости

Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ

09:42 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал оппозицию и власти не сталкивать народ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Минобороны Абхазии заявило, что у военных нет полномочий вмешиваться во внутренние политические процессы в стране.
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"Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и оппозиции (с призывом - ред.) не сталкивать народ Абхазии и достигнуть компромисса", - сказал представитель ведомства.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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