Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ

"Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и оппозиции (с призывом - ред.) не сталкивать народ Абхазии и достигнуть компромисса", - сказал представитель ведомства.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.