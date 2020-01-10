Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал оппозицию и власти не сталкивать народ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Минобороны Абхазии заявило, что у военных нет полномочий вмешиваться во внутренние политические процессы в стране.
"Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария обратился к власти и оппозиции (с призывом - ред.) не сталкивать народ Абхазии и достигнуть компромисса", - сказал представитель ведомства.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.