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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
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РИА Новости

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

09:30 10.01.2020 (обновлено: 10:34 10.01.2020)
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
Это произошло в 289 километрах северо-восточнее Хатанги, причиной, по предварительным данным, стал отказ двигателя — сработал датчик неисправности.
По словам собеседника агентства, машина перевозила школьников: на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал, вертолет не поврежден.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Похожий случай произошел в Красноярском крае меньше месяца назад: 25 декабря Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе, попав в снежный вихрь. На борту было 24 человека, 15 пострадали.
В тот же день еще один Ми-8 вынужденно сел в Ненецком автономном округе. В вертолете было 23 человека, обошлось без травм.
Вертолет Ми-8
15 декабря 2019, 16:03
В аэропорту Иркутска у Ми-8 подломилась стойка шасси при посадке
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Ми-8КрасАвиаКрасноярский крайПроисшествия
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