Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.

Это произошло в 289 километрах северо-восточнее Хатанги, причиной, по предварительным данным, стал отказ двигателя — сработал датчик неисправности.

По словам собеседника агентства, машина перевозила школьников: на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал, вертолет не поврежден.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Похожий случай произошел в Красноярском крае меньше месяца назад: 25 декабря Ми-8 совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе, попав в снежный вихрь. На борту было 24 человека, 15 пострадали.