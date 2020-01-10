В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. МВД МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме , у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.

"Наша задача не допустить столкновений между сторонниками оппозиции и власти. Они будут нести службу, чтобы был порядок... (к администрации - ред.) выдвинулись около 500 сотрудников", - сказал он.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.