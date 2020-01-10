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В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме
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РИА Новости

В МВД Абхазии обещали не допустить столкновений на акции в Сухуме

09:27 10.01.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. МВД Абхазии обещает не допустить столкновений на акции оппозиции в Сухуме, у администрации президента находятся около 500 сотрудников ведомства и других силовых служб, сообщил РИА Новости в пятницу министр внутренних дел Раули Смыр.
"Наша задача не допустить столкновений между сторонниками оппозиции и власти. Они будут нести службу, чтобы был порядок... (к администрации - ред.) выдвинулись около 500 сотрудников", - сказал он.
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
08:54
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку.
Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме
Вчера, 21:47
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
220102
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