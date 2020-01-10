Джабаров: нет оснований говорить, что украинский рейс сбили ракетой

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Основания для заявлений о том, что украинский самолет в Тегеране был сбит ракетой, отсутствуют, Запад заранее решил назначить Иран виновным за эту трагедию, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Я считаю, что оснований делать такие заявления, нет. Все может быть, но пока таких оснований я не вижу", - сказал Джабаров.
Он также подчеркнул, что "российского следа там нет и быть не может".
Парламентарий отметил, что Иран пригласил Канаду присоединиться к расследованию этой трагедии, однако власти этой страны посчитали возможным уже заранее делать обвинительные заявления.
"Это как ситуация с малайзийским Боингом, когда поторопились во всем обвинить Россию, однако никаких доказательств так и не было представлено. Это просто политическая игра", - подчеркнул законодатель.
Так и в этом случае, "Запад заранее назначил виновным Иран в этой трагедии", заключил Джабаров.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.