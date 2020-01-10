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ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"
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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"

09:21 10.01.2020 (обновлено: 10:22 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка".
По данным регулятора, кредитное учреждение полностью утратило собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов.
В ЦБ также заявили, что "Нэклис-банк" нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора. За последний год банк неоднократно привлекался к ответственности, в частности Центробанк вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Регулятор направил собранную в отношении банка информацию в правоохранительные органы.
"Нэклис-Банк" входит в систему страхования вкладов. На 1 декабря прошлого года организация занимала 251-е место в банковской системе страны.
Здание Центрального банка РФ в Москве
13 декабря 2019, 10:26
ЦБ лишил два российских банка лицензий
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