ЦБ отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"

По данным регулятора, кредитное учреждение полностью утратило собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов. Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

В ЦБ также заявили, что "Нэклис-банк" нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора. За последний год банк неоднократно привлекался к ответственности, в частности Центробанк вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.