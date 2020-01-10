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2020-01-10T09:20+0300
https://ria.ru/20200110/1563242736.html
NTSB надо получить лицензию для участия в следствии по Boeing в Иране
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РИА Новости

NTSB надо получить лицензию для участия в следствии по Boeing в Иране

09:20 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости, Михаил Тургиев. Для участия в расследовании крушения украинского самолета в Иране американскому Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) придется сначала получить лицензию минфина из-за наложенных на Иран санкций, на ее получение может уйти более года, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Кристофер О`Нил.
"Верно, (нам нужна лицензия) из-за эмбарго. Это будет одна из нескольких процедур, которые надо скоординировать внутри американских властей", - сказал он.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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По словам собеседника агентства, существующие эмбарго затрудняют отправку представителей для расследования происшествия. Это касается не только Ирана, но и других аналогичных ситуаций.
"Было несколько происшествий, когда мы не выезжали. И были происшествия, где мы действительно пытались получить лицензию по линии Офиса по контролю за зарубежными активами (OFAC), и это заняло более года", - сказал  О`Нил.
В минфине США РИА Новости подтвердили, что для таких случаев закон предусматривает выдачу лицензий.
"Минфин имеет возможность разрешать действия, которые могли быть запрещены, путем выдачи генеральных или специальных лицензий OFAC, основываясь на фактах и обстоятельствах запроса. Минфин не комментирует конкретные случаи выдачи лицензий, конкретные заявки или выданные лицензии", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.
NTSB сообщила, что Иран формально уведомил их о катастрофе и они выделили аккредитованного представителя для участия в расследовании.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800NTSBМинистерство финансов СШАИранСШАВ мире
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