NTSB надо получить лицензию для участия в следствии по Boeing в Иране

"Верно, (нам нужна лицензия) из-за эмбарго. Это будет одна из нескольких процедур, которые надо скоординировать внутри американских властей", - сказал он.

По словам собеседника агентства, существующие эмбарго затрудняют отправку представителей для расследования происшествия. Это касается не только Ирана, но и других аналогичных ситуаций.

"Было несколько происшествий, когда мы не выезжали. И были происшествия, где мы действительно пытались получить лицензию по линии Офиса по контролю за зарубежными активами (OFAC), и это заняло более года", - сказал О`Нил.

В минфине США РИА Новости подтвердили, что для таких случаев закон предусматривает выдачу лицензий.

"Минфин имеет возможность разрешать действия, которые могли быть запрещены, путем выдачи генеральных или специальных лицензий OFAC, основываясь на фактах и обстоятельствах запроса. Минфин не комментирует конкретные случаи выдачи лицензий, конкретные заявки или выданные лицензии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.