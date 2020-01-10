Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:16+0300
https://ria.ru/20200110/1563242661.html
В Австралии из-за пожаров закрылись несколько посольств
https://cdn22.img.ria.ru/images/156321/58/1563215862_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_01b6e548219f955efc0b28d89b85e4a1.jpg
РИА Новости

В Австралии из-за пожаров закрылись несколько посольств

09:16 10.01.2020
721
© AP Photo / Rick RycroftТушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия
© AP Photo / Rick Rycroft
Тушение контролируемого пожара вблизи Томеронга, Австралия. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Сильные природные пожары в Австралии привели к закрытию ряда посольств в столице страны Канберре, где в пятницу местные власти заявили об угрозе задымления территории в выходные из-за жаркой и ветреной погоды, сообщает газета Financial Times.
Глава дипмиссии Эстонии в Австралии Керсти Эсмаа (Kersti Eesmaa) подтвердила, что эстонское посольство переехало в Сидней. "Причиной временного переезда является ухудшение качества воздуха ... и желание защитить наиболее уязвимых членов семей сотрудников посольства", - заявила Эсмаа. Подобное закрытие посольств раньше происходило в странах, переживающих серьезный политический кризис, отметила она.
Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
Вчера, 16:05
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
Помимо этого, как отмечает издание, было закрыто посольство Венгрии из-за "крайне вредного загрязнения воздуха". Также из-за ухудшения качества воздуха были временно закрыты посольства Ирландии и Италии. Подобные планы озвучила и израильская дипмиссия.
В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
400401
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Лесные пожары в Австралии
Пожар на юге Австралии охватил территорию свыше 300 тысяч гектаров
Контролируемый пожар вблизи Томеронга, Австралия, запущенный в попытке сдержать крупный пожар поблизости. 8 января 2019
Катастрофические последствия лесных пожаров в Австралии
Вид на город Алеппо
В Алеппо после обстрелов восстановили десятки жилых домов
Человеческий мозг
Ученые нашли способ омолодить мозг
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Канаде экстренно сел самолет из-за дыма в двигателе
Ёлочные базары в Москве
Московский зоопарк начал принимать ели, не распроданные к Новому году
Москва
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Лесные пожары в Австралии
Новая Зеландия поможет Австралии в тушении лесных пожаров
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
NTSB надо получить лицензию для участия в следствии по Boeing в Иране
Бишкек
Посла Таджикистана вызвали в МИД Киргизии из-за конфликта на границе
Полицейский в Вашингтоне
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
Киргизский пограничник на границе между Киргизстаном и Узбекистаном. Архивное фото
Премьер Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном
Последствия крушения самолета в провинции Семнан в Иране
Канада отправила в Иран делегацию после авиакатастрофы под Тегераном
Скорая помощь, Индия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
Лента новостейМолния