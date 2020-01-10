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https://ria.ru/20200110/1563242436.html
В Антарктиде на российской базе открыт памятник Беллинсгаузену
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РИА Новости

В Антарктиде на российской базе открыт памятник Беллинсгаузену

09:06 10.01.2020 (обновлено: 09:08 10.01.2020)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновПамятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
АНТАРКТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ "БЕЛЛИНСГАУЗЕН"/МОНТЕВИДЕО, 10 янв - РИА Новости. Памятник русскому мореплавателю и первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену открыт на российской антарктической станции его имени, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник установлен на берегу острова Кинг-Джордж (Ватерлоо). На церемонию открытия на российскую станцию прибыли соседи и коллеги россиян - сотрудники уругвайской, южнокорейской и других баз.
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновПамятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
"Все без исключения воспринимали установку памятника как важнейшее для каждого дело", - сказал начальник российской станции Виктор Веледин.
"Это труд всей станции. Каждый приложил свою руку. Место для памятника выбрали еще зимой, проводился конкурс", - рассказали собравшиеся на церемонию сотрудники. После церемонии родилась первая традиция, связанная с памятником – многие присутствующие постарались "на счастье" дотронуться до скульптуры.
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Памятник был установлен Институтом Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк (ИББА) совместно с Российской антарктической экспедицией и Уругвайским антарктическим институтом. Автором памятника стал российский скульптор Сергей Леонов.
Изготавливали памятник в подмосковном Жуковском. После этого отлитый памятник автотранспортом доставили в Санкт-Петербург, где он был загружен на борт судна "Академик Федоров". Судно, доставляя различные грузы на российские базы, сделало круг вокруг Антарктиды, и конечной точкой маршрута стала именно база "Беллинсгаузен", рассказал РИА Новости президент ИББА Сергей Брилев.
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновРоссийская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
Российская антарктическая станция Беллинсгаузен
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Российская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
"Не исключено, что это самый длинный путь, который когда-либо проделывал какой-либо памятник", - добавил он.
Подготовительные работы на самой базе шли в течение нескольких недель. Из-за сложности грунта фундамент памятника пришлось устанавливать на особых сваях. Материалы для строительных работ были завезены уругвайским транспортными самолетами "Геркулес". "Это лишний раз подтверждает международный характер этой истории", - отметил президент ИББА.
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновПамятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Рассказывая о проекте, Брилев подчеркивает, что в нынешние времена сотрудничество и добрососедство в Антарктиде является эталоном, или, скорее, камертоном, совместных международных действий. И это при том, что вокруг Антарктиды остается множество неурегулированных вопросов - в том числе и споры о шельфе, и попытки некоторых стран проводить ползучую суверенизацию за счет объявления особых экологических зон.
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Загадки Антарктиды: что скрывает холодный материк?О том, что происходит на самом холодном континенте мира, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела логистического центра Российской антарктической экспедиции ФГБУ "ААНИИ" Росгидромета Вячеслав Мартьянов.
Это уже второй памятник Беллинсгаузену, установленный ИББА. Первый памятник мореплавателю был установлен в Монтевидео, столице Уругвая. В планах ИББА - открытие третьего памятника Беллинсгаузену, на этот раз - в Рио-де-Жанейро: принципиальное согласие властей получено, и, несмотря на политические перемены в Бразилии, это согласие недавно было подтверждено.
"ИББА занимает все эти годы принципиальную позицию: у нас, за исключением двух случаев (сотрудничества с министерством культуры и сотрудничества с госструктурами Уругвая), нет финансирования из бюджета. Мы делаем проекты, привлекая деньги частных спонсоров", - рассказал Брилев.
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновРоссийская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
Российская антарктическая станция Беллинсгаузен
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Российская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
"У России есть два великих вклада в мировые географические открытия. Это открытие и познание Сибири и Крайнего севера и открытие Антарктиды", - продолжает Брилев. Но, по его словам, сегодня российские географические названия на международных картах нередко оказываются в лучшем случае в скобках. Так, на российских картах остров Кинг-Джордж указан со вторым названием (Ватерлоо), а на иностранных картах российских названий нет.
"И сейчас, на 200-летие открытия Антарктиды, эти российские названия надо вспоминать", - считает Брилев.
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновРоссийская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
Российская антарктическая станция Беллинсгаузен
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Российская антарктическая станция "Беллинсгаузен"
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Фаддей БеллинсгаузенСергей БрилевАнтарктидаВ мире
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