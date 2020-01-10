СМИ: в России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Об этом сообщают "Известия".
Документ предполагает поправку в статью 157 Жилищного кодекса. Законопроект должен разработать Минстрой.
Инициативу планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2020 года. По данным издания, поправку готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях, поскольку сейчас в Жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций.
Информации о том, в каком размере будет взиматься штраф, пока нет.
1 января, 04:37В России установили предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году