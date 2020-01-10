СМИ: в России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Инициативу планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2020 года. По данным издания, поправку готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях, поскольку сейчас в Жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций.