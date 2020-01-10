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СМИ: в России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
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РИА Новости

СМИ: в России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

09:02 10.01.2020
5681
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Правительство планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ. Об этом сообщают "Известия".
Документ предполагает поправку в статью 157 Жилищного кодекса. Законопроект должен разработать Минстрой.
Инициативу планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в сентябре 2020 года. По данным издания, поправку готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях, поскольку сейчас в Жилищном кодексе нет отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций.
Информации о том, в каком размере будет взиматься штраф, пока нет.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
1 января, 04:37
В России установили предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году
130240020
Обсудить 8
Министерство строительства и ЖКХ РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
многоквартирные дома нужно переводить на собственное отопление. это же просто- установили мини котельную например в подвале дома и всё! и горячая вода и отопление подешевеют в разы. центральное отопление это пережиток прошлого и оно оооочень дорогое.
10 января, 10:46
super.ket007a
1330010
Завышение стоимости коммунальных услуг является мошенничеством. Учитывая количество пострадавших и общий ущерб им, можно и уголовную ответственность ввести. Я за. Особенно прошу проверить Санкт-Петербург.
10 января, 09:22
ТМТамара Мадлеева
1210010
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