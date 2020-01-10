Центры госуслуг стали принимать заявления на соцобслуживание на дому

"С января жители могут оформить услугу в центрах "Мои документы", что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту — семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов", - приводятся слова Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.