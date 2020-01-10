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Центры госуслуг стали принимать заявления на соцобслуживание на дому
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РИА Новости

Центры госуслуг стали принимать заявления на соцобслуживание на дому

08:59 10.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦентр госуслуг "Мои документы" в Москве
Центр госуслуг Мои документы в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Центр госуслуг "Мои документы" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заявление на соцобслуживание на дому с 2020 года можно подать в центрах госуслуг "Мои документы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"С января жители могут оформить услугу в центрах "Мои документы", что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту — семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов", - приводятся слова Анастасии Раковой, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.
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Сообщается, что на сегодняшний день на надомном обслуживании находятся более 128 тысяч москвичей, которых регулярно навещают соцработники - они сопровождают подопечных на прогулку, помогают им с доставкой продуктов питания, а также с уборкой и приготовлением пищи.
Согласно сообщению, тем, кто подал заявление до наступления нового года, за решением по поводу домашнего соцобслуживания необходимо будет прийти в тот центр, где подавалось заявление.
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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