Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T09:47+0300
https://ria.ru/20200110/1563242141.html
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156324/29/1563242957_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_e3bf9b8e800ca15a6c3a012ed268b298.jpg
РИА Новости

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

08:54 10.01.2020 (обновлено: 09:47 10.01.2020)
14622
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. 9 января 2020
© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", — пояснил он.

Шамба добавил, что Хаджимба помнит о данном ранее обещании оппозиции дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и действовать строго в правовом поле.
"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", — процитировал он президента.
Кадры с митинга у здания администрации президента Абхазии
Вчера, 16:20
Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии

Что происходит в Абхазии

Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Накануне протестующие, требуя отставки главы государства, ворвались в его администрацию. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса.
После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в республике чрезвычайное положение.
Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента "в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе".
В администрации главы государства считают, что отставка "может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны".
Итоги дня
Беспорядки в Абхазии
Вчера, 21:04
641443425
Обсудить 15
Алхас КвицинияРауль ХаджимбаАкции протеста в СухумеАбхазияВ мире
Рекомендуем
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Глава минобороны Абхазии призвал не сталкивать народ
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Ситуация у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
В Абхазии протестующие похитили оружие из администрации президента
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Помпео назвал возможную причину крушения украинского Boeing в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
Лента новостейМолния