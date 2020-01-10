Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Абхазии . Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров", — пояснил он.

Шамба добавил, что Хаджимба помнит о данном ранее обещании оппозиции дожидаться решения Верховного суда по итогам президентских выборов и действовать строго в правовом поле.

"Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам", — процитировал он президента.

Что происходит в Абхазии

Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Накануне протестующие, требуя отставки главы государства, ворвались в его администрацию. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса.

После экстренного заседания совбеза Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим, а в случае необходимости он введет в республике чрезвычайное положение.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента "в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе".

В администрации главы государства считают, что отставка "может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны".