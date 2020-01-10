Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T08:47+0300
https://ria.ru/20200110/1563241949.html
Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/48/1560154878_0:0:1179:663_1036x0_80_0_0_12182d3ccd4c08bf22dfb19fa253ff01.jpg
РИА Новости

Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

08:47 10.01.2020
171
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Снят режим ЧС районного уровня, введенный в октябре 2019 года после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края, где погибли люди, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.
Краевой режим ЧС был снят в декабре прошлого года.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
17 декабря 2019, 11:48
Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
"На территории района и в Щетинковском сельсовете режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов нет, как и ранее не было", - сказал Цыкалов.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
15 ноября 2019, 10:00
В районе прорыва дамб в Красноярском крае прекратили активную фазу поисков
000000
Обсудить 0
Анатолий ЦыкаловСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вертолет Ми-8
Экстренно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил школьников
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов
Украинский военный
ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Александр Винник
В Греции суд отклонил ходатайство о переносе слушаний по делу Винника
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Сеуле прошла акция против "войны США с Ираном" и участия в конфликте
Сан-Диего: рай для миллионеров и туристов
Названы самые дорогие новогодние туристические направления
Женщина на Манежной площади в Москве
В Москве в пятницу ожидаются слабые осадки и плюсовая температура
Вертолет МИ-8
На место аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае вылетел вертолет
Полицейский в Вашингтоне
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
Опубликовано видео поражения цели Калибром на учениях в Черном море
Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море
Стоп-кадр видео со страницы в Instagram Александра Реввы
Артур Пирожков устроил свадьбу на Мальдивах
Судно Адмирал Владимирский
Идущее вокруг света российское судно остановится в Рио-де-Жанейро
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
МВД Киргизии возбудило дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Работа ГИБДД
В Хабаровске автобус столкнулся с припаркованной фурой
Водитель такси
На Ямале пьяный пассажир такси ранил водителя отверткой, требуя денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20В МИД Германии заявили о стремлении сохранить ядерную сделку с Ираном
14:17Представители США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране
14:15В ГД прокомментировали ноту протеста Киева из-за визита Путина в Крым
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
Лента новостейМолния