Власти Красноярского края сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

"На территории района и в Щетинковском сельсовете режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов нет, как и ранее не было", - сказал Цыкалов.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.