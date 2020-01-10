Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Они проходили в рамках совместных маневров Черноморского и Северного флотов.
"Калибры" выпустили по цели экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подлодки "Колпино". Ракеты точно поразили мишени.
Также на учениях успешно протестировали аэробаллистический "Кинжал". За происходящим с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Владимир Путин.
Крылатые ракеты "Калибр" — одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Они широко применялись в ходе операции в Сирии и доказали свои высокие тактико-технические характеристики.
17 ноября 2019, 08:00Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО