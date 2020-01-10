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https://ria.ru/20200110/1563241786.html
Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море
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РИА Новости

Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море

08:37 10.01.2020 (обновлено: 10:38 10.01.2020)
31744
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Они проходили в рамках совместных маневров Черноморского и Северного флотов.
"Калибры" выпустили по цели экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подлодки "Колпино". Ракеты точно поразили мишени.
Также на учениях успешно протестировали аэробаллистический "Кинжал". За происходящим с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Владимир Путин.
Крылатые ракеты "Калибр" — одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Они широко применялись в ходе операции в Сирии и доказали свои высокие тактико-технические характеристики.
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Обсудить 31
КалибрАдмирал Григорович (фрегат)Черное мореСеверный флот ВМФ РоссииЧерноморский флот ВМФ РоссииВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Ну и где поражение цели "Калибром"? Пус ракеты видел, корыто в море видел, а где полет ракеты, попадание, утопление цели?
10 января, 08:51
Серый Волк
52420239
От предательств внутри страны никакие "калибры" и "супер оружие" никакое не поможет. Это доказали 90-е годы прошлого столетия: генералы толпами меняли на ходу свой "окрас". Сие очень печальный факт.
10 января, 08:49
ВпВсё помню! Дедушка
45207018
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