Опубликовано видео поражения цели "Калибром" на учениях в Черном море

Также на учениях успешно протестировали аэробаллистический "Кинжал". За происходящим с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Владимир Путин.

Крылатые ракеты "Калибр" — одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Они широко применялись в ходе операции в Сирии и доказали свои высокие тактико-технические характеристики.