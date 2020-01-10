Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья.

"Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха", — говорится в сообщении на сайте ведомства

Так, держать трубку мобильного нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность воздействия излучения на мозг в четыре раза.

Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.