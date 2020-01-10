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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов

08:37 10.01.2020 (обновлено: 12:21 10.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья.
"Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Так, держать трубку мобильного нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность воздействия излучения на мозг в четыре раза.
Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.
"Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно если в этом нет никакой необходимости", — добавляется в сообщении.
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