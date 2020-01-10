Пожар на НПЗ в Ухте повредил девять колонн с нефтепродуктами

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Не менее девяти колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров повреждены в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Не менее девяти колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров повреждены в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.

"При пожаре на установке очистки дизельного топлива произошла серия взрывов с последующей поочередной разгерметизацией всех девяти емкостей-колонн", - сказал собеседник агентства.