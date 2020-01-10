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Пожар на НПЗ в Ухте повредил девять колонн с нефтепродуктами
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РИА Новости

Пожар на НПЗ в Ухте повредил девять колонн с нефтепродуктами

08:31 10.01.2020
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© Фото : Николай АкулинПожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
© Фото : Николай Акулин
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Не менее девяти колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров повреждены в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
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"При пожаре на установке очистки дизельного топлива произошла серия взрывов с последующей поочередной разгерметизацией всех девяти емкостей-колонн", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 01.44 мск пятницы пожар на нефтеперерабатывающем заводе был полностью ликвидирован, к тушению возгорания привлекались 104 человека и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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МЧС РФУхтаПроисшествия
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