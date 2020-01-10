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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T08:30+0300
https://ria.ru/20200110/1563241602.html
В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном
https://cdn24.img.ria.ru/images/148600/93/1486009371_0:0:3434:1933_1036x0_80_0_0_5e42c97c0eeef8d09cb28f51e796656f.jpg
РИА Новости

В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли митинги против войны с Ираном

08:30 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПолицейский в Вашингтоне
Полицейский в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Полицейский в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 10 янв - РИА Новости. Сотни манифестантов в Вашингтоне и Нью-Йорке провели акции с требованием деэскалации ситуации с Ираном и урегулирования конфликта дипломатическим путем, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты в Вашингтоне, скандировавшие "Нет войне!", собрались в четверг вечером у здания Капитолия. Несколько участниц акции, одетые в похожие на тюремные оранжевые робы держали перевернутый флаг США. Присоединившийся к ним пожилой ветеран объяснил, что на флоте таким образом сигнализируют о бедствии, а в данном случае манифестанты указывают, что в бедственном состоянии находится целая страна.
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
4 января, 21:02
В Нью-Йорке прошел антивоенный митинг на фоне убийства Сулеймани
В Нью-Йорке несколько сотен сторонников мира собрались перед зданием Муниципального центра в Нижнем Манхэттене.
Шествия в Вашингтоне и Нью-Йорке стали первыми из более 200 мероприятий, которые коалиция пацифистских организаций планирует провести по всей стране. Отмечается, что они прошли мирно и без столкновений с правоохранителями.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать экономические санкции для давления на Иран, а иранская сторона в свою очередь пообещала не наносить новых ударов, если американца не сделают это первыми.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
13 октября 2019, 19:45
Любой, кто начнет войну против Ирана, пожалеет об этом, заявил Хаменеи
2741011
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Конфликт США и ИранаНью-Йорк (город)Вашингтон (город)ИранСШАВ мире
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